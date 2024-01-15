​Жиру забивает 10 и более голов за сезон уже третий год подряд в «Милане»

В двадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» выиграл у «Ромы», а французский нападающий Оливье Жиру забил свой дежурный гол, ставший для него десятым в сезоне. До двузначного количества забитых голов Жиру добирается уже третий сезон кряду в «Милане», чего с игроками клуба не случалось уже давненько.

Последним, кто столь стабильно и результативно выступал в футболке клуба до Оливье, был бразильский нападающий Алешандре Пато - в сезонах 2008/2009, 2009/2010 и 2010/2011 он также забивал по десять и более голов каждый раз.

Напомним, что Жиру выступает за «Милан» с 2021 года, ранее он играл в Англии.