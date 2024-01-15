​Эрнандес забил «Роме» и отметил юбилей

Итальянский «Милан» обыграл «Рому», а третий мяч в этой игре забил французский защитник Тео Эрнандес, которому отлично подыграл его соотечественник Оливье Жиру. Как оказалось, для Эрнандеса этот гол оказался юбилейным, 50-м голевым действием в топ-5 чемпионата Европы. Двадцать семь раз он забивал, и еще двадцать три раза удачно ассистировал своим партнерам.

Напомним, что Тео выступает за свой нынешний клуб с 2019 года, ранее он успел поиграть за целый ряд испанских клубов, среди которых были даже мадридские «Реал» и «Атлетико». Провел пятнадцать матчей в составе французской сборной с 2021 года.