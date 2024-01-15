Дзамбротта: «Мне нравится, что «Ювентус» ставит на молодёжь»

Бывший игрок туринского «Ювентуса» Джанлука Дзамбротта гордится результатами клуба в нынешнем сезоне, а также тем, что его руководство делает ставку на молодежь и активно вводит в состав молодых игроков. Он похвалил наставника клуба Массимилиано Аллегри.

- Мне очень нравится, что «Ювентус» активно использует молодежь. Макс Аллегри проявляет смелость в этом. Миретти, Айлинг, Йылдыз..., - цитирует слова Дзамбротты Juvenews.eu.

Сейчас туринский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, во вторник ему предстоит сыграть с «Сассуоло».