​Жиру: «Мы с Тео отлично понимаем друг друга»

Итальянский «Милан» обыграл в двадцатом туре Серии А «Рому», третий гол «россонери» забил Тео Эрнандес, которому филигранно ассистировал Оливье Жиру. После игры французский нападающий рассказал, как ему удалось сделать такую классную передачу на соотечественника.

- Мы хорошо знаем и понимаем друг друга. Повезло, что мяч прошел под ногой соперника, ну а Тео отлично пробил, - цитирует слова Оливье Жиру pianetamilan.it.

В следующем туре «Милану» предстоит сыграть с «Удинезе», в настоящий момент команда Стефано Пиоли занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.