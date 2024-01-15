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Чемпионат Италии. Серия А

​Бывший бомбардир Серии А: «Милану» не хватает веры в то, что они делают»

15 Января 2024 • 03:47 Комментировать

Бывший бомбардир итальянской Серии А, Альдо Серена, высказался по поводу проблем «Милана». Итальянский клуб уступает в борьбе за титул чемпиона Серии А не только «Интеру», но и туринскому «Ювентусу». Серена считает, что проблемы команды кроются в области не совсем зрелого менталитета:

- «Милану» не хватает веры в то, что он делает. К тому же, много травм. Ментальный аспект очень важен, а когда добавляются травмы, то возникает синдром хромоты, от которого трудно избавиться, - цитирует слова Серены pianetamilan.it.

В настоящий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.


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Милан Альдо Серена
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