Хавбек «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон вряд ли перейдёт в «Ювентус».

Туринский клуб назывался одним из главных претендентов на англичанина наряду с «Аяксом». Как сообщает Tuttosport, теперь в «Ювентусе» решили отказаться от идеи приглашения 33-летнего экс-капитана «Ливерпуля». Вместо этого руководство «старой синьоры» предпочитает дождаться лета, чтобы побороться за полузащитника «Аталанты» Тёна Копмейнерса, которого портал Transfermarkt оценивает в 40 млн евро.

Напомним, что Джордан Хендерсон, согласно распространённым слухам, намерен вернуться в Европу в январе из-за трудностей с адаптацией в Саудовской Аравии. Недавно рулевой «Аякса» подтвердил, что амстердамский клуб ведёт переговоры с игроком.