​Жиру: «Мы не должны за кем-то гнаться»

Вслед за своим наставником Стефано Пиоли, который попросил вычеркнуть «Милан» из списка претендентов на титул, в аналогичном духе заговорил и Оливье Жиру. Французский нападающий призвал обсуждать не чемпионские перспективы клуба, достаточно сомнительные с турнирной точки зрения в настоящий момент, а конкретные матчи.

- Мы не должны за кем-то гнаться. Мы должны концентрироваться на своей игре и своих матчах. Матч за матчем, шаг за шагом. Сперва наши результаты, а уже потом надежда на чьи-либо ошибки. Мы хорошо начали второй круг, - цитирует слова Оливье Жиру pianetamilan.it.