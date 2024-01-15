Локателли: «Мы должны вернуть «Ювентус» на путь завоевания трофеев»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли надеется, что вскоре команда вновь начнёт выигрывать трофеи.

Коллектив Массимилиано Аллегри ведёт борьбу за чемпионство в текущем сезоне: отставание от лидирующего в Серии А миланского «Интера» составляет пять очков, однако у «бьянконери» остаётся один матч в запасе. Во вторник туринцы сыграют против «Сассуоло».

«Мы должны вернуть «Ювентус» на путь завоевания трофеев – такова одна из наших целей, мы думаем об этом каждый день. Нужно начать с упорной работы, самопожертвования и смирения. Сейчас мы на правильном пути. Если бы этот сезон был фильмом, то он назывался бы «сезоном мести», – высказался в интервью RAI Локателли.