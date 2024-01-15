Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Локателли: «Мы должны вернуть «Ювентус» на путь завоевания трофеев»

15 Января 2024 • 03:09 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
1 1.40 X 4.70 2 8.00
16.01 22:45

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли надеется, что вскоре команда вновь начнёт выигрывать трофеи.

Коллектив Массимилиано Аллегри ведёт борьбу за чемпионство в текущем сезоне: отставание от лидирующего в Серии А миланского «Интера» составляет пять очков, однако у «бьянконери» остаётся один матч в запасе. Во вторник туринцы сыграют против «Сассуоло».

«Мы должны вернуть «Ювентус» на путь завоевания трофеев – такова одна из наших целей, мы думаем об этом каждый день. Нужно начать с упорной работы, самопожертвования и смирения. Сейчас мы на правильном пути. Если бы этот сезон был фильмом, то он назывался бы «сезоном мести», – высказался в интервью RAI Локателли.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мануэль Локателли

Новости по матчу

14 Января
16:35
«Аякс» или «Ювентус»? Назван фаворит на трансфер Хендерсона
15:44
«Ювентус» согласовал первый трансфер на лето 1
14:58
«Ювентус» оформил трансфер центрального защитника
00:31
Маротта рассказал, как «Интер» обращался к Аллегри 1
13 Января
23:42
Клуб Серии А приближается к аренде Мойзе Кина у «Ювентуса»
22:09
«Ювентус» не может согласовать одну деталь аренды Хендерсона
12 Января
03:20
Мойзе Кин может сменить «Ювентус» на клуб Лиги 1
02:11
Аллегри: «Не расстроюсь, если «Ювентус» никого не подпишет»
10 Января
18:45
Деменко: «У Сперцяна есть потенциал заиграть в «Ювентусе»
16:19
Агенту Сперцяна ничего неизвестно об интересе «Ювентуса»
16:16
Хендерсон был предложен «Ювентусу», в туринском клубе приняли решение по Джордану
15:28
Переход Джало в «Ювентус» неизбежен
12:57
«Ювентус» получит 20% от суммы трансфера Дрэгушина в «Тоттенхэм»
11:52
Каннаваро назвал фаворита в борьбе за скудетто
02:29
Французский полузащитник отказал «Наполи» ради «Ювентуса»
09 Января
02:22
Два клуба Серии А хотят арендовать Мойзе Кина у «Ювентуса»
01:17
«Интер» окончательно выбыл из борьбы за Джало – игрок переходит в «Ювентус»
08 Января
22:15
Бардзальи оценил работу Аллегри в текущем сезоне
21:36
Раскрыт срок будущего контракта Джало с «Ювентусом»
21:18
«Ювентус» не отпустит Кина в аренду
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС САССУОЛО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса Салах решил, где продолжит карьеру «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро «Зенит» приобрёл двух полузащитников, «Локомотив» забрал главного таланта России, а в Ростов едут Роналдо и Глушаков: главные трансферы недели В «Реале» хорошая новость перед финалом с «Барселоной» Тер Штеген и Кунде могут уйти из «Барселоны» в другой топ-клуб Салах, Мане или Дрогба: назван лучший африканец в истории футбола В «Боруссии» удивлены физической формой Санчо ​В Англии сорвался второй матч за день «Спартак» рассказал Абаскалю о будущем, в «Реале» скандал из-за Мбаппе, а «Барселона» купит самого крутого нападающего – в главных слухах недели
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» «Реал» может продать Винисиуса - названа причина
«Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Удинезе Удинезе
2
2
1.65 3.80 5.50
Видео
Окончен
Милан Милан
Рома Рома
3
1
2.13 3.20 3.70
Видео
15.01.24 в 22:45
Аталанта Аталанта
Фрозиноне Фрозиноне
1.52 4.10 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Января
03:09 · Италия. Серия А
Локателли: «Мы должны вернуть «Ювентус» на путь завоевания трофеев»
03:06 · Италия. Серия А
Жиру: «Было важно подняться после «Аталанты»
03:00 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Вычеркните нас из претендентов на Скудетто»
02:17 · Италия. Серия А
Белотти: «Мы достигли дна, «Рома» не может находиться так низко в таблице»
01:53 · Италия. Серия А
Пиоли: «Меня не беспокоит и не обижает критика»
14 Января
23:56 · Италия. Серия А
Болельщики «Милана» освистали Моуринью
23:48 · Италия. Серия А
​Дзамбротта: «Всё решится весной, а не сейчас»
23:30 · Италия. Серия А
​Адли забил первый гол за «Милан»
23:06 · Италия. Серия А
Инсайдер Романо прокомментировал слухи об уходе Осимхена из «Наполи»
22:29 · Италия. Серия А
Крунич: «Мне есть что сказать, но ограничусь благодарностью - Forza Milan!»
22:15 · Италия. Серия А
«Милан» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
21:59 · Италия. Серия А
«Фиорентина» едва не проиграла «Удинезе»
21:40 · Италия. Серия А
​«Милан» объявил состав на игру с «Ромой»
21:33 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ следят за форвардом «Интера» Тюрамом 1
19:48 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» сделал предложение по игроку «Ювентуса», но услышал отказ
Все новости
Рекомендуем