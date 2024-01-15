Жиру: «Было важно подняться после «Аталанты»

Итальянский «Милан» добыл победу в двадцатом туре, переиграв столичную «Рому». Французский нападающий Оливье Жиру очень активно действовал на поле, забив второй гол своей команды. Он прокомментировал итоги прошедшего матча.

- Было очень важно подняться после игры с «Аталантой», то поражение расстроило и нас, и тифози. Впереди еще много матчей, нам надо заниматься своими делами, чемпионатом и Лигой Европы. Мы не сдаемся, - цитирует слова французского нападающего pianetamilan.it.

Сейчас «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата итальянской Серии А.