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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру: «Было важно подняться после «Аталанты»

15 Января 2024 • 03:06 Комментировать
Милан
3:1
Рома

Итальянский «Милан» добыл победу в двадцатом туре, переиграв столичную «Рому». Французский нападающий Оливье Жиру очень активно действовал на поле, забив второй гол своей команды. Он прокомментировал итоги прошедшего матча.

- Было очень важно подняться после игры с «Аталантой», то поражение расстроило и нас, и тифози. Впереди еще много матчей, нам надо заниматься своими делами, чемпионатом и Лигой Европы. Мы не сдаемся, - цитирует слова французского нападающего pianetamilan.it.

Сейчас «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата итальянской Серии А.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру

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