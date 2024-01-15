Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Пиоли: «Вычеркните нас из претендентов на Скудетто»

15 Января 2024 • 03:00 Комментировать

Наставник «Милана» Стефано Пиоли считает, что завышенные ожидания от его команды являются одной из ее проблем. По его словам, аналитикам следует исключить «Милан» из списка претендентов на чемпионский титул, дабы не оказывать на него давление:

- Вычеркните нас из списка претендентов на чемпионский титул. Мы должны вести свою гонку. У нас есть простая цель - провести хороший второй круг. А это будет непросто. Думаем о следующем матче, - цитирует слова Стефано Пиоли pianetamilan.it.

Сейчас «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата итальянской Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса Салах решил, где продолжит карьеру «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро «Зенит» приобрёл двух полузащитников, «Локомотив» забрал главного таланта России, а в Ростов едут Роналдо и Глушаков: главные трансферы недели В «Реале» хорошая новость перед финалом с «Барселоной» Тер Штеген и Кунде могут уйти из «Барселоны» в другой топ-клуб Салах, Мане или Дрогба: назван лучший африканец в истории футбола В «Боруссии» удивлены физической формой Санчо ​В Англии сорвался второй матч за день «Спартак» рассказал Абаскалю о будущем, в «Реале» скандал из-за Мбаппе, а «Барселона» купит самого крутого нападающего – в главных слухах недели
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» «Реал» может продать Винисиуса - названа причина
«Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Удинезе Удинезе
2
2
1.65 3.80 5.50
Видео
Окончен
Милан Милан
Рома Рома
3
1
2.13 3.20 3.70
Видео
15.01.24 в 22:45
Аталанта Аталанта
Фрозиноне Фрозиноне
1.52 4.10 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Января
03:09 · Италия. Серия А
Локателли: «Мы должны вернуть «Ювентус» на путь завоевания трофеев»
03:06 · Италия. Серия А
Жиру: «Было важно подняться после «Аталанты»
03:00 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Вычеркните нас из претендентов на Скудетто»
02:17 · Италия. Серия А
Белотти: «Мы достигли дна, «Рома» не может находиться так низко в таблице»
01:53 · Италия. Серия А
Пиоли: «Меня не беспокоит и не обижает критика»
14 Января
23:56 · Италия. Серия А
Болельщики «Милана» освистали Моуринью
23:48 · Италия. Серия А
​Дзамбротта: «Всё решится весной, а не сейчас»
23:30 · Италия. Серия А
​Адли забил первый гол за «Милан»
23:06 · Италия. Серия А
Инсайдер Романо прокомментировал слухи об уходе Осимхена из «Наполи»
22:29 · Италия. Серия А
Крунич: «Мне есть что сказать, но ограничусь благодарностью - Forza Milan!»
22:15 · Италия. Серия А
«Милан» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
21:59 · Италия. Серия А
«Фиорентина» едва не проиграла «Удинезе»
21:40 · Италия. Серия А
​«Милан» объявил состав на игру с «Ромой»
21:33 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ следят за форвардом «Интера» Тюрамом 1
19:48 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» сделал предложение по игроку «Ювентуса», но услышал отказ
Все новости
Рекомендуем