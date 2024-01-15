​Пиоли: «Вычеркните нас из претендентов на Скудетто»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли считает, что завышенные ожидания от его команды являются одной из ее проблем. По его словам, аналитикам следует исключить «Милан» из списка претендентов на чемпионский титул, дабы не оказывать на него давление:

- Вычеркните нас из списка претендентов на чемпионский титул. Мы должны вести свою гонку. У нас есть простая цель - провести хороший второй круг. А это будет непросто. Думаем о следующем матче, - цитирует слова Стефано Пиоли pianetamilan.it.

Сейчас «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата итальянской Серии А.