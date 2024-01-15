Белотти: «Мы достигли дна, «Рома» не может находиться так низко в таблице»

Нападающий «Ромы» Андреа Белотти высказался о положении дел после очередной неудачи команды.

Римляне потерпели поражение в выездном матче против «Милана» (1:3). После 20 туров коллектив Жозе Моуринью располагается на девятой строчке в турнирной таблице Серии А.

«Мы проиграли сегодня, проиграли в дерби, и в такой ситуации, очевидно, нам трудно быть радостными и расслабленными. Теперь у нас будет время прийти в себя, опробовать некоторые тактические перестановки на тренировках. Мы достигли дна, но это также означает, что движение вверх – единственный путь.

Клуб с амбициями «Ромы» не может находиться так низко в таблице. Дела идут совсем не так, как хотелось бы, и нам нужна искра, чтобы всё изменить», – сказал в интервью DAZN Белотти.