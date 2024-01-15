Пиоли: «Меня не беспокоит и не обижает критика»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопросы журналистов после победы над «Ромой» (3:1).

«Россонери» одолели гостей из Рима благодаря голам Ясина Адли, Оливье Жиру и Тео Эрнандеса, забитым на 11-й, 56-й и 84-й минутах. В составе «Ромы» отличился Леандро Паредес, реализовавший пенальти на 69-й минуте.

«При счёте 2:1 может случиться что угодно. Мы упустили шансы забить третий гол раньше, но, к счастью, всё же сделали это.

Честно говоря, меня не беспокоит и не обижает критика в мой адрес. Мы сами завысили ожидания своими результатами в последние четыре года. Неудивительно, что от нас ждут многого.

Впереди много матчей, и у нас ещё есть возможность доказать свой класс в этом сезоне», – сказал в интервью DAZN Пиоли.