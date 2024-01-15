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Чемпионат Италии. Серия А

Три французских гола позволили «Милану» уверенно разобраться с «Ромой» Жозе Моуринью

15 Января 2024 • 00:42 Комментировать
Милан
3:1
Рома

«Милан» и «Рома» сошлись в рамках чемпионата Италии по футболу. Матч 20-го тура Серии А состоялся 14 января на стадионе «Сан-Сиро».

Протокол игры  
Милан3:1Рома
(1:0) Адли Ясин11'  
(2:0) Жиру Оливье56'  
  69'Паредес Леандро (2:1)
(3:1) Эрнандес Тео84'  
Меньян МайкКалабрия ДавидеКьяер Симон  71'Габбия Маттео  90'Эрнандес Тео 89' (Дзероли Кевин ( 89') Адли Ясин 89' (Хименес Алехандро ( 89') Рейндерс ТиджаниПулишич Кристиан 79' (Окафор Ноа ( 79') Лофтус-Чик РубенЛеау Рафаэл 79' (Муса Юнус ( 79') Жиру Оливье
Запасные: Терраччано ФилиппоЙович ЛукаШимич Ян-КарлоРомеро ЛукаТраоре ШакаМиранте АнтониоБартезаги ДавидеНава Лапо
Свилар МилеКристенсен РасмусМанчини Джанлука  43' 46' (Пеллегрини Лоренцо ( 46') Льоренте Диего 79' (Хуйсен Дин ( 79'  82') Челик Зеки 79' (Залевски Никола ( 79') Кристанте Бриан  56'Паредес ЛеандроБове ЭдоардоСпинаццола ЛеонардоЛукаку РомелуЭль-Шаарави Стефан 61' (Белотти Андреа ( 61')
Запасные: Боер ПьетроПатрисиу РуйКарсдорп РикПисилли НикколоКошта Жоау
14 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Центральным матчем итальянского первенства закрылась субботняя программа 20-го тура. «Милан» Стефано Пиоли, который в последнее время проигрывает только «Аталанте» (между двумя поражениями за месяц – пять побед и ничья с «Салернитаной»), принимал «Рому» Жозе Моуринью, у которой обнаружились проблемы на выезде. Все три последних гостевых матча «волки» проиграли, поочерёдно уступив «Лацио», «Ювентусу» и «Болонье». Кстати, посреди недели обе команды проиграли и покинули Кубок Италии.

Выездные проблемы Моуринью продолжились и в Милане. В атаке пришлось обойтись без Дибалы, Абрахама и Азмуна, поэтому пришлось сделать упор на фланги. Спинаццола на левом краю отлично разогнался и опасно прострелил, вот только Эль-Шаарави в завершении сплоховал. А затем атака римлян замолчала, два слово хозяевам. И те не сфальшивили, оформили быстрый гол.

Кристиан Пулишич собрал на себя всё внимание, адресовал мяч на Рейндерса, а тот продлил на Адли. После чего Ясин уже круто разобрался сам: на замахе убрал Кристенсена и бильярдным ударом отправил мяч в угол – 1:0.  Далее уже и сам мог отличиться Пулишич. Кристиан на дриблинге сместился с правого фланга, столкнул лбами двух защитников и пробил в угол. Свилар только за два приёма смог мяч зафиксировать.

А затем уже и Миле спасти не мог – выручил каркас ворот. Рафаэл Леау убежал в контратаку, выждал гроссмейстерскую паузу и покатил на дальний угол. Тео должен был решать эпизод, но пробил в штангу. «Рома» в атаке тоже появлялась. Опять же защитники активничали, Ромелу Лукаку прикрыли неплохо. Зато подключившийся Челик оказался без опеки, убрал налетевшего Тео и пальнул в угол. В данной ситуации выручил Майк Меньян.

Второй французский гол «Милана» случился на исходе часа игрового времени. Рафаэл Леау выполнил радиоуправляемую подачу на дальний край штрафной площади, Кьер сделал скидку во вратарскую, откуда Жиру вогнал мяч в сетку – 2:0. «Милан» ещё пару атак провёл, подумал, что подавил соперника, но не тут-то было.

Интрига не умерла, а «Рома» просто выжидала момент для броска. Правда, и «Милан» помог неплохо. Калабрия на линии штрафной площади снёс Пеллегрини, привезя пенальти. Леандро Паредес реализовал 11-метровый удар, пальнув по центру ворот – 2:1. Вот только в концовке навала не получилось. Более того, шикарная «стеночка» Жиру и Тео завершилась передачей пяткой от Оливье и пушечным ударом Эрнандеса – 3:1.

«Милан» спокойно отстоял победный счёт, и продолжил ударное шествие по Серии А. Третья победа подряд и уверенное третье место. До «Ювентуса» четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан

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