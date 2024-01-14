Болельщики «Милана» освистали Моуринью

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был не слишком тепло встречен болельщиками «Милана».

Португальский специалист не может присутствовать на скамейке со своей командой из-за дисквалификации, однако это не помешало фанатам «Милана» посвистеть в его адрес: публика «Сан-Сиро» освистала «особенного», когда того показали на большом экране стадиона во время разминки команд, отмечает Football Italia. Тренер в этот момент находился на одной из главных трибун.

Напомним, что Жозе Моуринью дисквалифицирован из-за удаления, полученного в прошлом матче против «Аталанты».

На сайте LiveResult проходит текстовая трансляция встречи «Милан» – «Рома». «Россонери» ведут в счёте после первого тайма – 1:0.