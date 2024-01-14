​Дзамбротта: «Всё решится весной, а не сейчас»

Бывший игрок «Ювентуса» Джанлука Дзамбротта уверен в том, что дуэль за чемпионский титул в итальянском чемпионате Серии А продлится до самого конца сезона. Сейчас миланский «Интер» лидирует в турнирной таблице с пятью очками преимущества, но у «Ювентуса» есть еще один матч в запасе, он будет сыгран во вторник против «Сассуоло».

- Дуэль за Скудетто будет длиться до мая. Она не решается в январе. Все самые главные матчи будут сыграны весной. Титул зимнего чемпиона - это хорошо, но он ничего не дает. Два очка преимущества - это мизер, - цитирует слова Дзанлуки Дзамбротты Juvenews.eu.