​Адли забил первый гол за «Милан»

В матче двадцатого тура итальянского чемпионата «Милан» принимает на своем поле «Рому» и подопечные Стефано Пиоли смогли достаточно быстро открыть счет. Это сделал полузащитник Ясин Адли, который метко пробил с линии штрафной площади в левый от голкипера угол.

Как оказалось, это был первый гол Адли в составе клуба. При этом французский нападающий выступает в клубе с 2021 года. Ранее он защищал цвета французского «Бордо».

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