Инсайдер Романо прокомментировал слухи об уходе Осимхена из «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен пока не договаривался ни с одним из других клубов.

В декабре 25-летний футболист заключил с «адзурри» новый контракт, рассчитанный до 2026 года. Несмотря на это, в СМИ нередко появляются слухи о предварительной договорённости нигерийского форварда с другими клубами. Одним из главных претендентов на игрока считается лондонский «Челси».

«В этом месяце не было достигнуто никаких предварительных договорённостей по Осимхену ни с «Наполи», ни со стороной игрока. Я не знаю, откуда берутся эти слухи, но могу сказать, что на данный момент это совершенно не имеет смысла», – заявил известный инсайдер Фабрицио Романо.