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Крунич: «Мне есть что сказать, но ограничусь благодарностью - Forza Milan!»

14 Января 2024 • 22:29 Комментировать

Сербский полузащитник с боснийским паспортом Раде Крунич перебрался в «Фенербахче» после более четырех лет выступлений в «Милане». Он поблагодарил свой теперь уже бывший клуб, намекнув на то, что ему есть что сказать руководству «Милана», но он придержит свое мнение:

- После четыре с половиной лет в «Милане» мне есть что сказать руководству, но я ограничусь благодарностью. В частности, Стефано Пиоли, за его веру в меня, за его уважительное отношение. Болельщикам «Милана». И, конечно же, коллегам по команде - им особая благодарность, - цитирует слова Крунича pianetamilan.it.


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Милан Раде Крунич
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