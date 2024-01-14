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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» едва не проиграла «Удинезе»

14 Января 2024 • 21:59 Комментировать
Фиорентина
2:2
Удинезе
окончен

В 20-м туре Серии А «Фиорентина» играла дома против «Удинезе» и не смогла победить во второй встрече подряд. Аутсайдеры действовали на контратаках, одна из которых сработала на 10-й минуте, и Санди Ловрич открыл счет. Спустя тайм «фиалки» восстановили паритет, после подачи Марко Фараони здорово пробил головой Лукас Бельтран. И все же гости снова вышли вперед, затяжную атаку прицельным ударом завершил Флорьян Товен. В концовке судья назначил пенальти за игру рукой, и Мбала Нзола реализовал шанс, пробив в пустой угол, - 2:2.

«Фиорентина» идет на четвертом месте, соперник - в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Фиорентина2:2Удинезе
  10'Ловрич Санди (0:1)
(1:1) Бельтран Лукас56'  
  73'Товен Флорьян (1:2)
(2:2) Нзола М'Бала87'  
Терраччиано ПьетроКайоде Майкл 46' (Фараони Марко ( 46') Мартинес Лукас IIРаньери Лука  62' 88' (Барак Антонин ( 88') Бираги КристианоМандрагора РоландоДункан Альфред 46' (Мело Артур ( 46') Иконе Жонатан 88' (Миленкович Никола ( 88') Бонавентура ДжакомоБрекало Йосип 76' (Нзола М'Бала ( 76') Бельтран Лукас
Запасные: Мина ЙерриИнфантино ДжиноАматуччи ЛоренцоКомуццо ПьетроКристенсен ОливерСоттиль РиккардоПаризи ФабьяноЛопес Максим
Окойе МадукаФеррейра ЖоауПерес НеуэнКристенсен ТомасЭбоселе Фести 59' (Эхизибуэ Кингсли ( 59') Ловрич СандиУолас СоузаСамарджич Лазар 58' (Товен Флорьян ( 58') Камара Ассан  35' 90' (Тиквич Антонио ( 90') Перейра РобертоЛукка Лоренцо 58' (Саксесс Исаак ( 58')
Запасные: Хианетти ЛаутароКамара ЭтьенКабаселе КристианДэвис КинанСаррага ОйерПаделли ДаниэлеЗемура ДжорданМасина АдамПайеро МартинБреннер
14 января. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Фиорентина

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