«Фиорентина» едва не проиграла «Удинезе»

В 20-м туре Серии А «Фиорентина» играла дома против «Удинезе» и не смогла победить во второй встрече подряд. Аутсайдеры действовали на контратаках, одна из которых сработала на 10-й минуте, и Санди Ловрич открыл счет. Спустя тайм «фиалки» восстановили паритет, после подачи Марко Фараони здорово пробил головой Лукас Бельтран. И все же гости снова вышли вперед, затяжную атаку прицельным ударом завершил Флорьян Товен. В концовке судья назначил пенальти за игру рукой, и Мбала Нзола реализовал шанс, пробив в пустой угол, - 2:2.
«Фиорентина» идет на четвертом месте, соперник - в очке над зоной вылета.
Протокол игры
|10'Ловрич Санди (0:1)
|(1:1) Бельтран Лукас56'
|73'Товен Флорьян (1:2)
|(2:2) Нзола М'Бала87'
Терраччиано Пьетро•Кайоде Майкл46' (Фараони Марко (46') •Мартинес Лукас II•Раньери Лука 62'88' (Барак Антонин (88') •Бираги Кристиано•Мандрагора Роландо•Дункан Альфред46' (Мело Артур (46') •Иконе Жонатан88' (Миленкович Никола (88') •Бонавентура Джакомо•Брекало Йосип76' (Нзола М'Бала (76') •Бельтран Лукас
Окойе Мадука•Феррейра Жоау•Перес Неуэн•Кристенсен Томас•Эбоселе Фести59' (Эхизибуэ Кингсли (59') •Ловрич Санди•Уолас Соуза•Самарджич Лазар58' (Товен Флорьян (58') •Камара Ассан 35'90' (Тиквич Антонио (90') •Перейра Роберто•Лукка Лоренцо58' (Саксесс Исаак (58')
14 января. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
Бан пользователя