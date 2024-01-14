«Фиорентина» едва не проиграла «Удинезе»

В 20-м туре Серии А «Фиорентина» играла дома против «Удинезе» и не смогла победить во второй встрече подряд. Аутсайдеры действовали на контратаках, одна из которых сработала на 10-й минуте, и Санди Ловрич открыл счет. Спустя тайм «фиалки» восстановили паритет, после подачи Марко Фараони здорово пробил головой Лукас Бельтран. И все же гости снова вышли вперед, затяжную атаку прицельным ударом завершил Флорьян Товен. В концовке судья назначил пенальти за игру рукой, и Мбала Нзола реализовал шанс, пробив в пустой угол, - 2:2.

«Фиорентина» идет на четвертом месте, соперник - в очке над зоной вылета.