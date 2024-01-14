​«Милан» объявил состав на игру с «Ромой»

В двадцатом туре итальянского чемпионата «Милану» Стефано Пиоли предстоит сыграть с «Ромой». Накануне игры наставник «россонери» выбрал игроков, которым предстоит сыграть в стартовом составе. Он выбрал самый боевой состав в самого начала - в нем сыграют португальский нападающий Рафаэл Леау и его коллега из Франции Оливье Жиру.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьяер, Габбиа, Тео Эрнандес, Рейндерс, Адли, Пулишич, Лофтус-Чик, Леау, Жиру.

Следить за событиями игры итальянского чемпионата Серии А между «Миланом» и «Ромой» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.