Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» не смог прервать победную серию «Лацио»

14 Января 2024 • 16:25 Комментировать
Лацио
1:0
Лечче
окончен

В 20-м туре Серии А набравший ход «Лацио» играл против «Лечче». Римляне не были сильнее соперника ни в одном компоненте, разве что кроме количества передач, но лучше распорядились моментами и победили.

В первом тайме у «Лечче» Марин Понграчич и Никола Крстович опасно били головой, но все же не попали в цель. На 58-й минуте столичная команда использовала свой шанс, Фелипе Андерсон открыл счет. В ответ Крстович снова наносил удар головой, не попал.

«Лацио» набрал три очка, добыл четвертую победу подряд и делит четвертую строчку, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Лацио1:0Лечче
(1:0) Андерсон Фелипе58'  
Проведель ИванМарушич АдамПатрик 24' (Романьоли Алессио ( 24') Хила МариоПеллегрини Лука 65' (Лаццари Мануэль ( 65') Гендузи Маттео  77'Ровелла НиколоАльберто Луис 65' (Весино Матиас ( 65'  89') Исаксен Густав 46' (Педро Родригес ( 46') Андерсон ФелипеДзакканьи Маттиа  45' 79' (Иммобиле Чиро ( 79'  90')
Запасные: Мандас ХристосКатальди ДанилоБашич ТомаКамада ДаитиХюсай ЭльсейдСепе ЛуиджиКазале НиколоФернандеш Сана
Фальконе ВладимироЖендрей Валентен  45' 57' (Венути Лоренцо ( 57'  75') Понграчич Марин  90'Баскиротто ФедерикоГалло Антонино 85' (Доргу Патрик ( 85') Каба Мохамед 72' (Стрефецца Габриэль ( 72') Рамадани Юльбер  81'Гонсалес Хоан 72' (Блен Алексис ( 72') Уден Реми 86' (Пикколи Роберто ( 86') Крстович НиколаАлмквист Понтус
Запасные: Самоя ЯсперБериша МедоньСмаилович ЗинединБранколлини ФедерикоЛистковски Марчин
14 января. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Лечче

Новости по матчу

13 Января
21:34
Интересный прогноз и ставка на матч Лацио – Лечче чемпионата Италии – 14 января 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса Салах решил, где продолжит карьеру В «Реале» произошёл раскол из-за Мбаппе «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро «Зенит» приобрёл двух полузащитников, «Локомотив» забрал главного таланта России, а в Ростов едут Роналдо и Глушаков: главные трансферы недели Тер Штеген и Кунде могут уйти из «Барселоны» в другой топ-клуб Хави рассказал, что думает об Анчелотти В «Реале» хорошая новость перед финалом с «Барселоной» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» Салах, Мане или Дрогба: назван лучший африканец в истории футбола
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки
Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде «Авангард» в гостях справился с «Амуром» и одержал пятую победу кряду СКА уверенно обыграл в гостях «Спартак» «Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Лацио Лацио
Лечче Лечче
1
0
1.63 3.85 5.60
Видео
14.01.24 в 17:00
Кальяри Кальяри
Болонья Болонья
3.55 3.30 2.13
Видео
14.01.24 в 20:00
Фиорентина Фиорентина
Удинезе Удинезе
1.69 3.70 5.40
Видео
14.01.24 в 22:45
Милан Милан
Рома Рома
2.13 3.30 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Января
16:35 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» или «Ювентус»? Назван фаворит на трансфер Хендерсона
16:25 · Италия. Серия А
«Лечче» не смог прервать победную серию «Лацио»
15:44 · Италия. Серия А
«Ювентус» согласовал первый трансфер на лето
14:58 · Италия. Серия А
«Ювентус» оформил трансфер центрального защитника
13:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет урезать зарплату Хендерсона в 26 раз 1
12:04 · Италия. Серия А
Конте может возглавить итальянский топ-клуб
11:53 · Италия. Серия А
Саншеш может досрочно покинуть «Рому» и перейти в другой клуб
11:21 · Италия. Серия А
«Интер» установил рекорд по числу команд, обыгранных на выезде в рамках Серии А
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может купить полузащитника из АПЛ
10:12 · Италия. Серия А
Трансфер Дойга в «Марсель» на грани срыва слухи
09:46 · Италия. Серия А
«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе
09:38 · Италия. Серия А
Сын Марадоны заявил, что его отца убили
06:38 · Италия. Серия А
Пароло назвал слабость Симоне Индзаги
05:26 · Италия. Серия А
​Дзамбротта: «Лишь пять игроков «Ювентуса» выходили бы в стартовом составе «Интера»
05:01 · Италия. Серия А
​Пиоли: «В большом клубе критика неизбежна»
Все новости
Рекомендуем