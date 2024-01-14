«Лечче» не смог прервать победную серию «Лацио»

В 20-м туре Серии А набравший ход «Лацио» играл против «Лечче». Римляне не были сильнее соперника ни в одном компоненте, разве что кроме количества передач, но лучше распорядились моментами и победили.

В первом тайме у «Лечче» Марин Понграчич и Никола Крстович опасно били головой, но все же не попали в цель. На 58-й минуте столичная команда использовала свой шанс, Фелипе Андерсон открыл счет. В ответ Крстович снова наносил удар головой, не попал.

«Лацио» набрал три очка, добыл четвертую победу подряд и делит четвертую строчку, соперник - 13-й.