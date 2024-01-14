«Лечче» не смог прервать победную серию «Лацио»

В 20-м туре Серии А набравший ход «Лацио» играл против «Лечче». Римляне не были сильнее соперника ни в одном компоненте, разве что кроме количества передач, но лучше распорядились моментами и победили.
В первом тайме у «Лечче» Марин Понграчич и Никола Крстович опасно били головой, но все же не попали в цель. На 58-й минуте столичная команда использовала свой шанс, Фелипе Андерсон открыл счет. В ответ Крстович снова наносил удар головой, не попал.
«Лацио» набрал три очка, добыл четвертую победу подряд и делит четвертую строчку, соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Андерсон Фелипе58'
Проведель Иван•Марушич Адам•Патрик24' (Романьоли Алессио (24') •Хила Марио•Пеллегрини Лука65' (Лаццари Мануэль (65') •Гендузи Маттео• 77'Ровелла Николо•Альберто Луис65' (Весино Матиас (65') • 89'Исаксен Густав46' (Педро Родригес (46') •Андерсон Фелипе•Дзакканьи Маттиа 45'79' (Иммобиле Чиро (79') 90'
Фальконе Владимиро•Жендрей Валентен 45'57' (Венути Лоренцо (57') • 75'Понграчич Марин• 90'Баскиротто Федерико•Галло Антонино85' (Доргу Патрик (85') •Каба Мохамед72' (Стрефецца Габриэль (72') •Рамадани Юльбер• 81'Гонсалес Хоан72' (Блен Алексис (72') •Уден Реми86' (Пикколи Роберто (86') •Крстович Никола•Алмквист Понтус
14 января. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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