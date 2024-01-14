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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» согласовал первый трансфер на лето

14 Января 2024 • 15:44 Комментировать
Фиорентина
...
Удинезе
1 1.65 X 3.80 2 5.50
Через 3 ч. 16 мин.

Туринский «Ювентус» договорился о трансфере игрока, который присоединится к команде летом. По информации от издания Tuttosport, «старая синьора» достигла предварительного соглашения по трансферу полузащитника «Удинезе» Лазара Самарджича.

Клубы договорились между собой о том, что серб присоединится к «Ювентусу» ближайшим летом. Ранее 21-летний Самарджич вёл переговоры с «Наполи», но гонку выиграл именно «Ювентус».

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость полузащитника в 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне Лазар отметился двумя голами и двумя результативными передачами в итальянской Серии А.

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Ювентус Удинезе Лазар Самарджич трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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