«Ювентус» согласовал первый трансфер на лето

Туринский «Ювентус» договорился о трансфере игрока, который присоединится к команде летом. По информации от издания Tuttosport, «старая синьора» достигла предварительного соглашения по трансферу полузащитника «Удинезе» Лазара Самарджича.

Клубы договорились между собой о том, что серб присоединится к «Ювентусу» ближайшим летом. Ранее 21-летний Самарджич вёл переговоры с «Наполи», но гонку выиграл именно «Ювентус».

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость полузащитника в 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне Лазар отметился двумя голами и двумя результативными передачами в итальянской Серии А.