«Ювентус» оформил трансфер центрального защитника

Туринский «Ювентус» полностью согласовал с «Лиллем» трансфер центрального защитника Тьягу Джало. 23-летний португалец в скором времени подпишет контракт со «старой синьорой» до лета 2028 года.

Отметим, что «Лилль» получит за своего футболиста всего 4,5 миллионов евро. Это связано с тем, что у Джало в конце нынешнего сезона истекает контракт с «догами». По данной причине клуб был вынужден сделать скидку «Ювентусу».

Источник сообщает, что Джало должен пройти медосмотр в среду в Турине. Таким образом, Тьягу должен стать первым новичком «старой синьоры» в это трансферное окно. Клуб в этом месяце также хочет купить нового полузащитника.