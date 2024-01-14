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«Ювентус» оформил трансфер центрального защитника

14 Января 2024 • 14:58 Комментировать
Лилль
0:0
Лорьян
1 1.38 X 5.10 2 9.00
1-й тайм

Туринский «Ювентус» полностью согласовал с «Лиллем» трансфер центрального защитника Тьягу Джало. 23-летний португалец в скором времени подпишет контракт со «старой синьорой» до лета 2028 года.

Отметим, что «Лилль» получит за своего футболиста всего 4,5 миллионов евро. Это связано с тем, что у Джало в конце нынешнего сезона истекает контракт с «догами». По данной причине клуб был вынужден сделать скидку «Ювентусу».

Источник сообщает, что Джало должен пройти медосмотр в среду в Турине. Таким образом, Тьягу должен стать первым новичком «старой синьоры» в это трансферное окно. Клуб в этом месяце также хочет купить нового полузащитника.

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