«Ювентус» хочет урезать зарплату Хендерсона в 26 раз

Туринский «Ювентус» ведет переговоры с английским полузащитником Джорданом Хендерсоном, ныне являющимся игроком саудовского «Аль-Иттифака».

По сведениям журналистов La Gazzetta dello Sport, руководство «старой синьоры» предлагает англичанину заработную плату в размере 1,5 миллиона евро в год. Это в 26,5 раза меньше, чем Джордан сейчас зарабатывает на Ближнем Востоке. Трудовое соглашение футболиста с «Аль-Иттифаком» рассчитано до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 33-летний полузащитник сыграл 17 поединков, в которых записал на свой счет четыре голевые передачи и четыре ассиста.