Конте может возглавить итальянский топ-клуб

В «Милане» задумались над сменой главного тренера команды, об этом рапортуют журналисты La Repubblica.

Как стало известно источнику, фаворитом на пост рулевого «россонери» является бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте. В чемпионате Италии специалист известен по работе в миланском «Интере» и туринском «Ювентусе».

В настоящий момент пост наставника «Милана» занимает Стефано Пиоли. Он руководит командой с 2019 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «россонери» набрали 39 баллов после 19 туров. Команда занимает третье место в турнирной таблице Серии А.