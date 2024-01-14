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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» установил рекорд по числу команд, обыгранных на выезде в рамках Серии А

14 Января 2024 • 11:21 Комментировать
Монца
1:5
Интер Милан

Миланский «Интер» установил уникальное достижение для итальянского футбола, одержав гостевую победу в матче Серии А против «Монцы».

Успех позволил подопечным Симоне Индзаги обыграть 67 соперника в гостях рамках чемпионата. По информации Джузеппе Пасторе, «Интер» стал первым итальянским клубом, которому удалось хотя бы один раз одолеть такое число соперников на чужом поле.

Напомним, что «нерадзурри» выиграли со счётом 5:1, с 51 очком сохранив лидерство в турнирной таблице чемпионата. Отрыв от «Ювентуса» составляет пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
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