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Чемпионат Италии. Серия А

Трансфер Дойга в «Марсель» на грани срыва слухи

14 Января 2024 • 10:12 Комментировать
Марсель
...
Монако
27.01 23:00

Переход крайнего защитника «Вероны» Джоша Дойга в «Марсель» может не состояться.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, «Марсель» четко дал понять руководству «Вероны», что сделка должна быть закрыта сегодня, 14 января. По данным источника, если это не произойдет, то французский клуб откажется от подписания шотландца.

Отмечается, что между Дойгом и «Марселем» уже давно достигнуто соглашение, но клуб пока не может договориться с «Вероной».

Ранее сообщалось, что на продаже 21-летнего защитника итальянская команда заработает шесть миллионов евро без учета бонусных выплат.

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