«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может сменить клубную прописку. По информации журналистов Todofichajes, в услугах 22-летнего игрока заинтересован французский «ПСЖ».

Парижский топ-клуб рассматривает кандидатуру Кварацхелии в качестве альтернативы нападающему Килиану Мбаппе, который может сменить клуб в ближайшем будущем. Интерес к французу проявляют мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

Потенциальный трансфер Хвичи обойдется «ПСЖ» минимум в 120 миллионов евро. Такую клаузулу установило руководство неаполитанского клуба. Трудовое соглашение грузинского вингера с итальянцами истекает летом 2027 года.