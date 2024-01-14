Сын Марадоны заявил, что его отца убили

Младший сын Диего Марадоны заявил, что его отца могли убить.

«Сейчас идет расследование. Мы верим в аргентинское правосудие. Это не должно так закончиться. Они убили моего отца. Не могу сказать, кто это сделал, но есть мысли по этому поводу. Отца оставили на произвол судьбы, хотя можно было что-то сделать. Я намерен до конца своей жизни бороться за справедливость», - цитирует Марадону-младшего газета Marca.

Напомним, что Диего Марадона ушел из жизни в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. Он скончался в результате отёка лёгких, который был вызван сердечной недостаточностью.