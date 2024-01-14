Пароло назвал слабость Симоне Индзаги

В то время как миланский «Интер» блистает в чемпионате Италии, а в адрес Симоне Индзаги слышны лишь добрые и лестные слова, его бывший подопечный Марко Пароло решил разбавить хор восторгов и предупредил - вторая половина сезона и статус фаворита может сыграть злую шутку с наставником «Интера».

- Аллегри в этом смысле может куда лучше справляться с давлением, когда все считают тебя фаворитом. Помню, в год коронавируса у нас была схожая ситуация в «Лацио», и, когда о нас начали много говорить, Индзаги не справился с этой ситуацией и не смог разрулить ее, - цитирует слова Пароло fcinter1908.it.