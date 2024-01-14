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​Дзамбротта: «Лишь пять игроков «Ювентуса» выходили бы в стартовом составе «Интера»

14 Января 2024 • 05:26 Комментировать

Бывший игрок туринского «Ювентуса» Джанлука Дзамбротта считает, что лишь пятеро игроков из нынешнего состава клуба достойны места в стартовом составе основного конкурента «старой синьоры», миланского «Интера». Он назвал их фамилии:

- Я назову эти фамилии - Рабио, Щесны, Данило. Бремер и Влахович. И все. Из игроков «Интера» я бы поставил в стартовый состав «Ювентуса» Бастони, Ачерби, Чалханоглу, Барелла, Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам, - цитирует слова Дзамбротты fcinter1908.it.

Именно «Интер» и «Ювентус» ведут борьбу за лидерство в турнирной таблице, при легком преимуществе миланцев.


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