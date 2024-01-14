​Пиоли: «В большом клубе критика неизбежна»

Итальянский «Милан» проводит еще один непростой сезон, команда уже выбыла из Лиги чемпионов и Кубка Италии, а на Стефано Пиоли все чаще льется критика. Тем не менее, специалист старается достойно держаться в этих обстоятельствах - по его словам, такое неизбежно в большом клубе:

- Я не беспокоюсь из-за критики. Я всегда верил в своих игроков и думаю лишь о деле. «Милан» - большой клуб, а при работе в таком клубе критика всегда есть, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В воскресенье «Милану» предстоит сыграть в очередном туре итальянского чемпионата Серии А с римской «Ромой».