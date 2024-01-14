​Рабио продлит контракт и станет капитаном «Ювентуса»

Заслуги французского полузащитника Алриена Рабио очевидны, постепенно он становится лидером команды и ее мотором. Вскоре он будет вознагражден продлением контракта, а также капитанской повязкой - так сообщает Juvenews.eu.

Но пока лишь на один сезон - до лета 2025 года. Связывать себя с клубом на больший срок ему не советует менеджер - его мать Вероник, ершистый стиль ведения дел которой уже давно стал притчей во языцех. Она не расстается с надеждой пристроить сына в еще более престижный клуб, нежели туринский.

Рабио выступает за «Ювентус» с 2019 года, ранее он поиграл за «ПСЖ» и «Тулузу».