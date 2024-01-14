​Наставник «Монцы»: «Мощный «Интер», для нас это не трагедия»

В двадцатом туре итальянского чемпионата «Интер» оставил не у дел «Монцу», забив той пять мячей в матче, в котором были назначены четыре пенальти - три в пользу «Интера». Наставник «Монцы» Раффаэле Палладино не считает такой исход игры катастрофой - по его словам, соперник оказался чересчур силен для его подопечных.

- Мы надеялись, что «Интер» окажется не столь сильным, но они вышли на поле очень мотивированными, и быстро забили два гола. У нас был шанс вернуться, если бы не VAR. Соперник, конечно, заслужил победу. Для нас это не трагедия, - цитирует слова Палладино fcinter1908.it.