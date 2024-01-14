​Мхитарян: «Интер» - особая команда»

Миланский «Интер» стильно расправился в очередном туре Серии А с «Монцей» - заработав три пенальти, подопечные Симоне Индзаги в итоге забили сопернику пять мячей. Армянский полузащитник Генрих Мхитарян не устает восхищаться командой, в которой он выступает с 2022 года.

- В этой команде все игроки - чемпионы. Мы все помогает и жертвуем друг для друга, мы все хотим выигрывать, и потому я с уверенностью могу сказать, что эта команда - особая, - цитирует слова Мхитаряна fcinter1908.it.

В следующем туре лидеру итальянского чемпионата Серии А предстоит непростой матч на выезде с «Фиорентиной», это случится двадцать восьмого января.