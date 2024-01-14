​«Интер» набрал 51 очко после 20 матчей - лишь один раз в истории команда выступила ещё лучше

Миланский «Интер» стильно расправился в очередном туре Серии А с «Монцей» - заработав три пенальти, подопечные Симоне Индзаги в итоге забили сопернику пять мячей. Теперь у «Интера» 51 очко в турнирной таблице Серии А после двадцати матчей.

Лишь один раз команда к этому моменту чемпионата имела еще больше очков - это было в сезоне 2006/2007, тогда у «Интера» было 54 очка, а в конце того сезона «Интер», как и полагает, стал чемпионом страны.

В следующем туре лидеру итальянского чемпионата Серии А предстоит непростой матч на выезде с «Фиорентиной», это случится двадцать восьмого января.