​Балотелли: «Милан» стал очень нестабильным»

Бывший нападающий итальянского «Милана», ныне выступающий в Турции Марио Балотелли с интересом следит за играми «россонери», но они все чаще и чаще расстраивают его - после вылета из Лиги чемпионов последовала неудача в Кубке Италии, да и в чемпионате дела идут не очень. Балотелли считает, что команда Стефано Пиоли утратила стабильность:

- Я вижу в последних матчах, что «Милан» совершенно утратил стабильность. Мне вообще трудно оценить ее сейчас. Могут выдать блестящий матч, как с «ПСЖ», а потом провалиться, - цитирует слова Балотелли pianetamilan.it.

Сейчас «Милан» идет третьим в турнирной таблице Серии А.