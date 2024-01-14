​Балотелли озадачен игрой Леау

Итальянский нападающий Марио Балотелли, выступавший в прошлом за «Милан», не понимает нынешней игры другого темнокожего нападающего нынешнего состава клуба - Рафаэла Леау.

Он наблюдал за ним в четвертьфинале Кубка Италии, в котором Леау, хотя и забил гол, действовал, по мнению Марио, пассивно, а «Милан» в итоге был бит «Аталантой»:

- Я смотрел матч со своим братом и не понимал - Леау что, решил играть как я? Не видел в нем воли к победе. Пора поговорить об этом. Потом он, правда, забил. Приветствую тебя, мой друг, - цитирует слова Балотелли pianetamilan.it.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года.