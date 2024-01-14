​Джованни Симеоне: «Важная победа»

В двадцатом туре итальянского чемпионата «Наполи» с большим трудом обыграл «Верону» - команда Джованни Симеоне переломила ход неудачно складывавшего матча. Аргентинский нападающий прокомментировал итоги игры, в которой он провел на поле все 90 минут.

- Важная победа... Хороший тест перед Суперкубком Италии, - цитирует слова Джованни Симеоне calcionapoli1926.it.

В следующем туре чемпиону Италии предстоит сыграть с римским «Лацио» - клубом, за который выступал отец Джованни, Диего Симеоне. Сейчас неаполитанцы занимают шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.