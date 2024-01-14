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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» продаёт шотландского защитника в «Марсель»

14 Января 2024 • 03:07 Комментировать

Неудача с Антони Марсьялем не смутило руководство «Марселя» - оно параллельно договорилось с «Вероной», из которой покупает шотландского защитника Джоша Дойга. В кассу итальянского клуба поступят шесть миллионов евро, а также некоторые бонусы.

Уже в начале следующей недели Дойг явится в расположение клуба, который тренирует итальянский специалист Дженнаро Гаттузо, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

Дойг выступает за «Верону» с 2022 года, но не всегда попадал в основной состав клуба. В прошлом сезоне ему удалось дважды поразить ворота соперников, в этом же сезоне на его счету результативных действий не было.


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