Симоне Индзаги: «Я очень доволен Санчесом и Арнаутовичем»

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги подтвердил, что клуб не ищет нового нападающего на трансферном рынке.

Перед субботним матчем Серии А против «Монцы» (5:1) генеральный директор «нерадзурри» Джузеппе Маротта заявил, что не видит необходимости в подписании нового форварда. Такого же мнения придерживается и Индзаги.

«Я очень доволен Алексисом Санчесом и Марко Арнаутовичем. Они хорошо тренируются – им просто не повезло [редко выходить на поле], так как Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам очень хороши. Санчес забил важный гол в матче против «Зальцбурга», ему нужно продолжать в том же духе – и он получит свои шансы», – цитирует Football Italia главного тренера «Интера».