Симоне Индзаги оценил нынешний уровень «Интера»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями о выступлении команды в текущем сезоне.

«Нерадзурри» обыграли «Монцу» в матче 20-го тура Серии А (5:1), увеличив отрыв от «Ювентуса» до пяти очков. У команды Массимилиано Аллегри остаётся один матч в запасе.

«Сильнейший ли это «Интер» за всё время моей работы здесь? Пока трудно сказать, поскольку до финиша кампании ещё далеко. В прошлом сезоне мы выиграли два трофея и вышли в финал Лиги чемпионов, а сейчас находимся на полпути. В Серии А у нас всё хорошо, мы вышли из группы в ЛЧ, но критики готовы наброситься на нас при первой же неудаче.

Всегда можно стать лучше. Мы постоянно анализируем ситуацию, чтобы понять, в чём можем прибавить», – сказал в интервью Sky Sport Индзаги.