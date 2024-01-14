Чалханоглу: «В раздевалке «Интера» очень позитивная атмосфера»

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу пообщался с журналистами после победы над «Монцей» (5:1).

Турецкий футболист «нерадзурри» оформил свой первый дубль в Серии А. Ещё два мяча забил Лаутаро Мартинес, а Маркус Тюрам ограничился одним взятием ворот.

«Было важно победить сегодня, в «Монце» есть качественные игроки. Мы провели отличную игру и полностью заслужили победу.

В раздевалке «Интера» очень позитивная атмосфера, хотя иногда мы и злимся друг на друга на тренировках. За пределами поля наш коллектив так же сплочён, как и во время матчей», – рассказал в интервью DAZN Чалханоглу.