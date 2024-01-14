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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» упрочил лидерство, забив «Монце» 5 мячей

14 Января 2024 • 00:42 Комментировать
Монца
1:5
Интер Милан

В субботу «Монца» принимала на своём поле миланский «Интер» и значительно ухудшила свои шансы на очки уже к 14-й минуте, пропустив два гола подряд. Федерико Димарко и Лаутаро Мартинес уже в дебюте опасно били, но всё мимо. Тут же игра рукой у хозяев, и Хакан Чалханоглу развел голкипера с мячом по углам. В следующей атаке Димарко слева выкатил мяч под удар Мартинесу - 0:2. Лука Кальдирола поборолся в воздухе и сбросил мяч Маттео Пессине, а тот поразил ворота, но гола нет - вне игры. После перерыва «Монца» неудачно подала угловой, и соперник разыграл до верного контратаку, Чалханоглу ее завершил. Такая же атака у другой команды, вот только в завершении Дани Мота заработал 11-метровый. Пессина пробил в свободный угол - 1:3. И еще один пенальти, Мартинес пробил в правую часть ворот, и голкипер не угадал. Генрих Мхитарян перехватил мяч и вывел на удар Маркуса Тюрама, а тот технично разобрался с защитником и забил - 1:5.

«Монца» остается 11-й, а «Интер» оторвался от идущего вторым «Ювентуса» на пять очков.

Протокол игры  
Монца1:5Интер Милан
  12'Чалханоглу Хакан (0:1)
  14'Мартинес Лаутаро (0:2)
  60'Чалханоглу Хакан (0:3)
(1:3) Пессина Маттео69'  
  84'Мартинес Лаутаро (1:4)
  88'Тюрам Маркус (1:5)
Соррентино АлессандроД'Амброзио Данило 71' (Мари Пабло ( 71') Гальярдини РобертоКальдирола ЛукаЧиурриа Патрик 46' (Коломбо Лоренцо ( 46') Перейра Педру II 58' (Биринделли Самуэле ( 58'  70') Бондо Варрен 46' (Кирьякопулос Георгиос ( 46') Пессина Маттео 80' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 80') Колпани Андреа  5'Карбони ВалентинМота Дани
Запасные: Марич МиркоИццо АрмандоМальдини ДаниэльВиньято СамуэлеБетелла ДавидеЛаманна ЭугениоГори СтефаноДонати Джулио
Зоммер ЯннПавар Бенжамен  77' 82' (Биссекк Янн-Аурель ( 82') Де Врей СтефанБастони Алессандро 72' (Ачерби Франческо ( 72') Дармиан МаттеоБарелла Николо 62' (Аслани Кристьян ( 62') Чалханоглу Хакан  58' 62' (Фраттези Давиде ( 62') Мхитарян ГенрихДимарко Федерико 72' (Аугусто Карлос ( 72') Тюрам МаркусМартинес Лаутаро
Запасные: Арнаутович МаркоСенси СтефаноАудеро ЭмильСанчес АлексисБушанан ТажонДи Дженнаро РаффаэлеДюмфрис ДензелКлассен Дэви
13 января. Стадион "Ю Повер Стадиум".

 

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