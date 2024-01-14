«Интер» упрочил лидерство, забив «Монце» 5 мячей

В субботу «Монца» принимала на своём поле миланский «Интер» и значительно ухудшила свои шансы на очки уже к 14-й минуте, пропустив два гола подряд. Федерико Димарко и Лаутаро Мартинес уже в дебюте опасно били, но всё мимо. Тут же игра рукой у хозяев, и Хакан Чалханоглу развел голкипера с мячом по углам. В следующей атаке Димарко слева выкатил мяч под удар Мартинесу - 0:2. Лука Кальдирола поборолся в воздухе и сбросил мяч Маттео Пессине, а тот поразил ворота, но гола нет - вне игры. После перерыва «Монца» неудачно подала угловой, и соперник разыграл до верного контратаку, Чалханоглу ее завершил. Такая же атака у другой команды, вот только в завершении Дани Мота заработал 11-метровый. Пессина пробил в свободный угол - 1:3. И еще один пенальти, Мартинес пробил в правую часть ворот, и голкипер не угадал. Генрих Мхитарян перехватил мяч и вывел на удар Маркуса Тюрама, а тот технично разобрался с защитником и забил - 1:5.

«Монца» остается 11-й, а «Интер» оторвался от идущего вторым «Ювентуса» на пять очков.