«Интер» упрочил лидерство, забив «Монце» 5 мячей

В субботу «Монца» принимала на своём поле миланский «Интер» и значительно ухудшила свои шансы на очки уже к 14-й минуте, пропустив два гола подряд. Федерико Димарко и Лаутаро Мартинес уже в дебюте опасно били, но всё мимо. Тут же игра рукой у хозяев, и Хакан Чалханоглу развел голкипера с мячом по углам. В следующей атаке Димарко слева выкатил мяч под удар Мартинесу - 0:2. Лука Кальдирола поборолся в воздухе и сбросил мяч Маттео Пессине, а тот поразил ворота, но гола нет - вне игры. После перерыва «Монца» неудачно подала угловой, и соперник разыграл до верного контратаку, Чалханоглу ее завершил. Такая же атака у другой команды, вот только в завершении Дани Мота заработал 11-метровый. Пессина пробил в свободный угол - 1:3. И еще один пенальти, Мартинес пробил в правую часть ворот, и голкипер не угадал. Генрих Мхитарян перехватил мяч и вывел на удар Маркуса Тюрама, а тот технично разобрался с защитником и забил - 1:5.
«Монца» остается 11-й, а «Интер» оторвался от идущего вторым «Ювентуса» на пять очков.
|12'Чалханоглу Хакан (0:1)
|14'Мартинес Лаутаро (0:2)
|60'Чалханоглу Хакан (0:3)
|(1:3) Пессина Маттео69'
|84'Мартинес Лаутаро (1:4)
|88'Тюрам Маркус (1:5)
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