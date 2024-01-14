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Чемпионат Италии. Серия А

​Чалханоглу сделал свой первый дубль в Серии А

14 Января 2024 • 00:42 Комментировать

В двадцатом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» встречается с «Монцей», и игра проходит очень успешно для подопечных Симоне Индзаги - они уже забили не один мяч. Даже полузащитник Хакан Чалханоглу успел отличиться дважды - он два раза реализовал пенальти, по одному в каждом тайме.

Для турецкого игрока это 222-й матч в Серии А, но при этом он впервые сделал дубль, ранее ему не удавалось забить более одного гола. Напомним, что в «Интер» Чалханоглу перешел в 2021 году, а до этого он успел показать себя и в составе «Милана».

В следующем туре чемпионата «Интеру» предстоит сыграть с «Фиорентиной».


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу
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