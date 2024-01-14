Матерацци призвал «Ювентус» верить в возможность выиграть титул

Бывший игрок миланского «Интера» скандально известный Марко Матерацци, неожиданно высказался в пользу «Ювентуса» - он призвал туринцев верить в победу в чемпионате. Это, впрочем, не означает, что Матерацци затаил обиду на «Интер» - просто Марко хочет интриги, которой в последние годы почти не бывает..

- Все хотят обыграть «Интер». Два очка отрыва ничего не значат. «Ювентус» очень хочет выиграть титул, все эти разговоры Аллегри о четвертом месте фальшивы. Если бы я был игроком «Ювентуса», то сейчас думал бы лишь о чемпионском титуле, - цитирует слова Матерацци Juvenews.eu.