Маротта рассказал, как «Интер» обращался к Аллегри

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта вспомнил о переговорах с Массимилиано Аллегри.

В 2021 году нынешний рулевой «Ювентуса» считался одним из основных кандидатов на пост главного тренера «нерадзурри», который в итоге достался Симоне Индзаги.

«Переговоры с Аллегри? Мы связывались с ним и с Индзаги, когда из клуба ушёл Конте. Мы очень рады, что в итоге сделали именно такой выбор, при всём уважении к Аллегри. Сейчас он проделывает хорошую работу в «Ювентусе», – цитирует журналист Николо Скира гендиректора «Интера».

Контракт Симоне Индзаги с «Интером» рассчитан до 2025 года, как и договор Массимилиано Аллегри с «Ювентусом».