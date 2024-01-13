​Каннаваро предложил себя «Наполи»

Бывший обладатель «Золотого мяча», а также футболист «Наполи» (свою блистательную карьеру он начинал именно там), Фабио Каннаваро, предложил свои услуги президенту клуба Аурелио де Лаурентису в качестве нового потенциального тренера.

Ранее «Наполи» уже сменил тренера, место Руди Гарсии занял Вальтер Маццарри, но и при нем дела не идут так, как подобает обладателю высокого звания чемпиона Италии.

- Я думаю, что я готов к этой работе. Решение за президентом. Но пока я не получил от него предложения, - цитирует слова Каннаваро итальянское новостное агентство ITASportPress.