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Чемпионат Италии. Серия А

Клуб Серии А приближается к аренде Мойзе Кина у «Ювентуса» слухи

13 Января 2024 • 23:42 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
16.01 22:45

«Монца» ведёт переговоры по аренде нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина.

«Бьянконери» готовы отпустить 23-летнего игрока в аренду из-за отсутствия для него места в стартовом составе. Как сообщалось ранее, интерес проявили «Монца» и «Фиорентина». По обновлённым данным Sportitalia, в настоящий момент «Монца» активно работает над сделкой. Переговоры ещё не завершены, но клуб рассчитывает оформить переход форварда уже в ближайшее время. При этом, согласно источнику, «Фиорентина» по-прежнему не выбывает из гонки, также за ситуацией следит мадридский «Атлетико».

Трансферная стоимость Мойзе Кина оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро. Контракт футболиста с «Ювентусом» истекает через полтора года.

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