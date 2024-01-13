«Монца» ведёт переговоры по аренде нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина.

«Бьянконери» готовы отпустить 23-летнего игрока в аренду из-за отсутствия для него места в стартовом составе. Как сообщалось ранее, интерес проявили «Монца» и «Фиорентина». По обновлённым данным Sportitalia, в настоящий момент «Монца» активно работает над сделкой. Переговоры ещё не завершены, но клуб рассчитывает оформить переход форварда уже в ближайшее время. При этом, согласно источнику, «Фиорентина» по-прежнему не выбывает из гонки, также за ситуацией следит мадридский «Атлетико».

Трансферная стоимость Мойзе Кина оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро. Контракт футболиста с «Ювентусом» истекает через полтора года.