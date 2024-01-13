​Филиппо Индзаги: «Несправедливое поражение»

В Италии начались матчи второго круга Серии А, «Салернитана» сразилась с «Наполи», команда Филиппо Индзаги первой открыла счет, но затем пропустила - дважды. Такой результат наставник «Салернитаны», знаменитый в прошлом футболист, считает крайне несправедливым.

- Мне очень грустно, но мы все-таки на правильном пути. Мы не заслуживали поражения. Такое случается с нами почти каждый матч. Хочу, чтобы «Салернитану» уважали, меня и моих игроков, - цитирует слова Индзаги calcionapoli1926.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Салернитана» сыграет с «Дженоа».